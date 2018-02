Da v športu nesreča nikoli ne počiva, je na svoji koži v zadnjem obdobju občutil slovenski košarkar Zoran Dragić. Potem ko si je lani ob koncu februarja na tekmi Milana, za katerega je tedaj igral, proti Caserti strgal križno vez v desnem kolenu, se mu je zgodba nekaj manj kot leto dni pozneje ponovila. Tokrat je v dresu Anadoluja Efesa, v katerem se je uspešno vrnil v vrhunsko evropsko košarko, v finalu turškega pokala meril moči proti Tofasu, ko ga je eden od nasprotnih igralcev nenamerno odrinil pri polaganju na koš. Vez v desnem kolenu čudnega pristanka zaradi izgube ravnotežja ni vzdržala in je znova počila. Dragića tako čaka novo dolgotrajno okrevanje, ob tem pa je izgubljen tudi za poletne kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za svetovno prvenstvo.

Potem ko je novica o Dragićevi poškodbi prišla v javnost, so se na spletnih družbenih omrežjih usula sporočila podpore. Vedno borbenemu Zokiju so uspešno okrevanje zaželeli iz nekdanjih klubov Himkija in Milana, številni sedanji in nekdanji soigralci ter tudi nekatere znane slovenske osebnosti. Vnovična huda poškodba kolena je bila za 28-letnega Ljubljančana seveda šok, a po drugi strani zdaj dobro ve, kaj ga v prihodnjih mesecih čaka. Na številne dobre želje se je na družbenem omrežju twitter odzval na svoj vedno optimističen način. »Hvala vsem za lepe besede in želje! Veste, kaj pravijo – kar te ne ubije, te okrepi. Vrnil se bom močnejši kot kdajkoli. Začnimo z rehabilitacijo!«

Bamberg odpustil Trinchierija Zaradi zaključnih bojev v pokalnih tekmovanjih po Evropi je evroliga pretekli teden mirovala. Pred nadaljevanjem najelitnejšega evropskega tekmovanja so se za presenetljivo potezo odločili v vodstvu nemškega Bamberga, za katerega igra slovenski reprezentant Aleksej Nikolić. Prekinili so namreč sodelovanje z italijanskim strokovnjakom Andreo Trinchierijem, ki je klub prevzel poleti 2014, v tem času pa iz njega ustvaril stabilnega evroligaša in ob tem trikrat zapored osvojil nemški naslov ter lani tudi pokal. Pri nemškem klubu so v sporočilu za javnost zapisali le, da je Trinchieri naredil velik posel, saj jih je popeljal nazaj na pot uspehov in da se mu za to zahvaljujejo. 49-letni Italijan sicer zadnji mesec moštva ni vodil, saj je okreval po operaciji ramena. V tem času ga je nadomeščal pomočnik Ilias Kantzouris, ki bo moštvo vodil do nadaljnjega, so še zapisali na spletni strani Bamberga. Nikolić si boljših časov pod vodstvom novega trenerja ne more obetati, saj mu na dosedanjih tekmah ni namenjal veliko igralnega časa. Evroliga, 22. krog, danes ob 18. uri: CSKA – Baskonia, ob 18.45: Fenerbahče – Milano, ob 20. uri: Olympiacos – Valencia, ob 20.45: Unicaja – Maccabi, jutri ob 18. uri: Himki – Panathinaikos, ob 18.30: Anadolu Efes – Žalgiris, ob 20.45: Bamberg – Crvena zvezda, ob 21. uri: Barcelona – Real Madrid.