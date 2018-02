Nogometaša so obtožili za izgred 12. februarja, ko je domnevno še z dvema osebama oropal in pretepel nekega moškega, ki so mu grozili tudi s smrtjo. Žrtev ropa, v katerem so Semedo in sokrivca iz stanovanja odnesli računalnik, nekaj ur in denarja, je imela zlomljeno roko.

Portugalca so aretirali pred enim tednom - neposredno pred tekmo 1/16 finala evropske lige med Lyonom in Villarrealom. Za Semeda to ni prvi prekršek, pred tem so ga prijeli tudi zaradi pretepa in grožnje z orožjem v enem izmed nočnih lokalov v Valencii.

Semedo, ki si je kariero zgradil pri lizbonskem Sportingu, od koder je lani za 14 milijonov evrov prišel v Villarreal, je v priporu brez možnosti plačila varščine.