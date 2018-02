Uradna predstavitev srebrnih puščic je trajala vsega 15 minut, z izjemo nove obvezne zaščite voznika »halo« in sprememb zadka – kar je posledica spremenjenega pravilnika formule 1 – pa sprememb na prvi pogled ni bilo opaziti. A vodja moštva Toto Wolff obljublja, da bo imel novi dirkalnik W09 predvsem manj okvar, zaradi česar je lanski model poimenoval kar »diva«.

»Upam, da smo obdržali dobre lastnosti starega. To je nekakšen sestrski model,« pa je na predstavitvi dejal svetovni prvak Lewis Hamilton in dodal, da je dirkalnik v vseh pogledih boljši od lanskega. Prav to bi lahko skrbelo tekmece, saj je Mercedes lani slavil na 12 od 20 dirk sezone, četrtič zaporedoma pa si je moštvo privozilo naslov tako med vozniki kot med ekipami.

Prvi, ki je dirkalnik preizkusil, je bil Finec Valtteri Bottas. Na dirkališču v Silverstonu je prevozil nekaj krogov. Finec je lani zamenjal uspešnega Nemca Nica Rosberga, nato pa v skupnem seštevku zasedel tretje mesto. Letos naj bi bil prav on tisti, ki naj bi Sebastianu Vettlu (Ferrari) in Hamiltonu preprečil osvojitev petega naslova svetovnega prvaka, kar je pred njima uspelo Argentincu Juanu Manuelu Fangiu, sloviti Michael Schumacher pa je bil prvak kar sedemkrat.