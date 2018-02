Polaganje venca na spomeniku padlim ruskim in sovjetskim vojakom na ljubljanskih Žalah, podpis memoranduma o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno v Mariboru, poudarjanje kulturnih vezi in želja po tesnejšem gospodarskem sodelovanju. To so bili ob izmenjavi pogledov na dogajanje na kriznih žariščih v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter na položaj na Zahodnem Balkanu ključni poudarki današnjega delovnega obiska ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova v Sloveniji. Z obiskom je vodja ruske diplomacije še enkrat potrdil dobre odnose med državama in gostitelju Karlu Erjavcu zagotovil, da se v Ljubljani res dobro počuti. Kar je razumljivo, ko pa je Slovenija ena redkih članic EU in Nata, kjer je Rusija, ki ima z obema evroatlantskima integracijama napete odnose zaradi priključitve Krima in vojne v vzhodni Ukrajini, sprejeta z odprtimi rokami.

Lavrov je na pogoste očitke, da Slovenija vodi preveč Rusiji naklonjeno politiko, odgovoril, da ne najde razlogov zanje. »Slovenija v svoji zunanji politiki sodeluje z državami, s katerimi želi gospodarske naložbe, kulturno ali katero koli drugo sodelovanje. Kot vsak normalen narod želi ohraniti čim več svoje identitete in v tem ne vidim nasprotovanja kateri drugi državi,« je dejal. Takšno zagovarjanje samostojnosti slovenske zunanje politike je na obraz vidno zadovoljnega ministra Erjavca prineslo velik žareč nasmešek. »Ko nam Slovenija ponuja projekte, jih ocenjujemo glede na naše nacionalne interese. Če sovpadajo, se jih lotimo. Podobno naredi Slovenija,« je dodal ruski zunanji minister.