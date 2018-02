Oddih v tej mediteranski deželi po mnenju popotnikov prav gotovo zaokroži pristna grška kulinarika. Tu pridejo na svoj račun vsi ljubitelji žara, ribjih jedi in sveže zelenjave, kremastih namazov in omak, olivnega olja, ovčjega in kozjega mesa ter mehkih sirov. Bogata grška kuhinja je priljubljena po vsem svetu. Med najbolj znane grške jedi gotovo sodijo giros, caciki in sir feta. To so okusi, ki spomnijo na brezskrben svet na jugu.

Grčija je z zgodovino bogata dežela, turistično pa svetovno ena najbolj zaželenih destinacij ravno zaradi skrivnosti preteklosti, pristne prijaznosti domačinov in močnega, veselega temperamenta, ki ga izžarevajo Grki. Prav gotovo k brezskrbni naravi pripomore dejstvo, da je Grčija ena najbolj sončnih držav na svetu, saj je sonce na nebu povprečno 250 dni na leto ali 3000 sončnih ur. Grčija ima več kot tisoč otokov, poseljenih jih je 130. Veselo naravo Grki izražajo ne samo skozi vsem znani vroči grški seksi ples sirtaki, ampak skozi več kot štiri tisoč tradicionalnih plesov. Grki so vesel narod, ki radi delijo dobro voljo in brezskrbnega duha, radi se ljubijo in ljubijo življenje. Zato tudi ne preseneča podatek, da so po raziskavi podjetja Durex Grki zasedli prvo mesto na lestvici spolno najaktivnejših narodov, saj se ljubijo največkrat v letu.

Raj za gurmane

Ob barviti sveži zelenjavi v ponudbi grških jedi najpogosteje najdemo kozje in ovčje meso, morske ribe in sir. Domače olivno olje je ena najbolj znanih specialitet, ki ga zaradi polnega okusa uživamo tudi samo s kruhom. Med začimbami so v grški kuhinji najvišje origano, peteršilj, bazilika, paprika in timijan.

Tradicionalne jedi, ki imajo tako kot dežela bogato zgodovino, so prav gotovo giros, musaka in suvlaki.

Okusni giros lahko z malo domišljije in v kratkem času pripravite tudi doma. Poznan je kot pita, vendar ga je preprosteje narediti s tortiljo, v katero se zavije paradižnik, čebulo, znameniti kremasti caciki, pečeno meso po želji in ocvrti krompir. Več časa v kuhinji vzame priprava okusne musake, saj gre za narastek, katere glavne sestavine so mleta jagnjetina, krompir, jajčevci, paradižnik, začimbe, trdi sir in olivno olje. Ljubitelji pečenega mesa na žaru prisegajo na suvlaki, to so nabodala z mesom, poleg katerih se prileže veliko sveže zelenjave in kremaste omake. Znamenita grška solata, na kocke narezana sveža zelenjava s sirom feta, se prileže ob mesni jedi ali kot samostojna jed. Paradižnik, kumare, olive, čebula in sir so osnovne sestavine te sveže in lahke jedi. Če pa komu diši le priljubljeni in znameniti sir feta, si ga lahko ocvre in tako ustvari priljubljeni grški saganaki. Poleg mesa se vedno prileže caciki, bela omaka iz gršega jogurta, kumar, kisle smetane in začimb. Lahko se pripravi kot predjed s popečenimi kruhki ali kot kremasta priloga mešanemu pečenemu mesu. Poleg naštetega so med drugim znani še stifado, to je goveja enolončnica, kleftiko, kjer prevladuje pečena jagnjetina, keftedes – mesne kroglice, spanakopita, špinačna pita s sirom feta…

Skratka, za obuditev poletnih spominov, ljubezni do življenja, brezskrbnosti in dobre volje je včasih treba vnesti v domače okolje le nekaj sestavin enega najbolj veselih in ljubezni polnega naroda na svetu in dobro vzdušje lahko kaj hitro postane nalezljivo.