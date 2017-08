Grške specialitete so priljubljene po vsem svetu, njeni največji odliki sta raznolikost in bogat okus. Najboljši kuharji stavijo na svežo aromatično zelenjavo, oljčno olje, pestro paleto začimb, doma pridelano ovčje ali kozje meso, raznovrstne ribe in morske sadeže. Med zagotovo najbolj priljubljene specialitete sodijo feta sir, taciki, grška solata, musaka in giros.

Spoznajmo jih Pristna feta je izdelana iz mešanice ovčjega in kozjega mleka, je rahlo kremasta in blagega pikantnega okusa. Poleg mešane sezonske zelenjave (paradižnik, kumare, čebula, olive), oljčnega olja in kisa jo boste našli v grški solati. Tekne tudi njena ocvrta različica – saganaki. Kumare, kremast grški jogurt, oljčno olje in začimbe tvorijo taciki, najpriljubljenejšo grško omako. Ta se prileže tudi k musaki – okusnemu narastku iz mletega mesa, krompirja in jajčevcev. Ljubitelji ulične hrane se v Grčiji najtežje uprejo girosu – v tortilje zavitim koščkom mesa, ocvrtega krompirčka, tacikija in paradižnika. Lahko ga naročite tudi kot različico na krožniku. Zapriseženi mesojedci v Grčiji ne morejo prehvaliti na žaru pečenih ražnjičev – suvlakija, okusne enolončnice iz govejega ali ovčjega mesa – stifade, mesnih kroglic – keftedesa in v lončenem loncu pečene jagnjetine. Vegetarijanci prisegajo na spanakopito – špinačno pito s feto, ljubitelji morske hrane pa stavijo na ribjo juho, ocvrte lignje in hobotnico v vinski omaki.