Turiste, ki obiščejo vzhodni del Hrvaške, najbolj privlači eno največjih evropskih mokrišč Kopački rit. Ljubitelji kulinarike bodo prav tako prišli na svoj račun, saj domačini ob zvokih tamburašev gostom najraje postrežejo domače specialitete, kot so ljuta paprika, grah-golaž, fiš paprikarš in čorbanc. Na svoj račun pridejo tudi gostje, ki so ljubitelji žlahtne kapljice, saj so tu doma priznana hrvaška vina.

Sledi zgodovine, zelena narava in raj za gurmane

Administrativno in ekonomsko središče Baranje je mesto Peč. Gre za multikulturno središče, ki združuje različne zgodovinske vrednote in tri narode, Hrvate, Nemce in Madžare, ki kljub kulturnim razlikam živijo v sožitju. Mesto je tudi prejemnik Unescove nagrade za vzdrževanje kulture in spomenikov ter tolerance. V mestu so na ogled mošeja, katedrala, številni muzeji in galerije. Od mest v tem delu sosednje države velja obiskati najbolj zeleno hrvaško mesto Osijek. Čudovito mesto ob Dravi z raznoliko arhitekturo, trdnjavo, prostranimi parki in mostom mladosti, kjer zaljubljenci obešajo ključavnice, s številnimi gostilnicami in bari ponuja priložnosti za kratek in čudovit mestni oddih. Narava zunaj Osijeka oziroma ravninski del Baranje pa je tisti, kjer se turisti napolnijo z energijo. Ko je obiskovalec na tem koncu, mora obiskati Kopački rit, ravninski del Baranje med rekama Dravo in Donavo. Tu je največje rastišče in restišče sladkovodnih rib v Podonavju in največji ornitološki rezervat na Hrvaškem. Lepote tega naravnega parka sta poznala tudi kralj Aleksander in Josip Broz - Tito, ki sta uporabljala dvorec Tikveš.

Raziskovanja Baranje se lahko turisti lotijo prek turistične agencije ali v lastni organizaciji. Pomlad je za obisk tega zelenega dela Hrvaške zelo zanimiva zlasti za pare ali družine, saj lahko ta del raziskujejo tudi s kolesi. Tisti, ki so že obiskali Baranjo, pa pravijo, da je čar vzhodnega dela Hrvaške ravno to, da še ni turistično množično obiskana destinacija, domačini pa so pristni gostitelji, ki se posvetijo vsakemu gostu. ap