Kralji do pomembne zmage v Chicagu

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so ponoči v severnoameriški ligi NHL gostovali v Chicagu in s 3:1 zabeležili pomembno zmago v boju za končnico. Vsaj začasno so se po drugi zaporedni zmagi na odločilnem osmem mestu zahoda poravnali z Anaheimom in Calgaryjem.