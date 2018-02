Latvijska vlada se je zaradi aretacije danes sestala na izredni seji, po kateri ga je politični vrh s premierjem Marisom Kucinskisom na čelu pozval k odstopu. Rimsevicseve zadolžitve je začasno prevzela njegova namestnica Zoja Razmusa.

Po navedbah preiskovalcev v zadevo ni vpletena nobena latvijska finančna ustanova. Po neuradnih podatkih naj bi guverner podkupnino prejel od fizične osebe.

Po latvijski zakonodaji lahko guvernerja centralne banke predčasno razreši parlament zaradi večjega prekrška, vendar pa mora biti krivda dokazana s pravnomočno sodbo.

Rimsevices je bil za guvernerja centralne banke imenovan leta 2001. V soboto zvečer so ga pridržali agenti KNAB in ga sedem ur zasliševali, nato pa so ga v nedeljo prepeljali na drugo lokacijo. Agenti naj bi tudi preiskali njegov dom in prostore centralne banke.

Latvijski predsednik Raimonds Vejonis je na Twitterju v nedeljo napovedal srečanje s člani sveta za nacionalno varnost na temo »situacije v bančnem sektorju«.

Kucinskis je ob nedeljski potrditvi pridržanja dejal, da zaenkrat ne on sam in tudi ne kakšen drug predstavnik oblasti nima nobenega razloga za vmešavanje v delo KNAB. »Urad dela profesionalno,« je ocenil Kucinskis in dodal še, da bo KNAB javnosti posredoval nadaljnje informacije, ko bo ocenil, da je to mogoče. KNAB zaenkrat ni podal nobene informacije.

Latvija je članica območja z evrom, tako da je Rimsevices tudi član glavnega organa Evropske centralne banke, sveta ECB.