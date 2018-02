Poleg nove barvne poslikave drugih podrobnih sprememb ni opaziti, z izjemo večje zaščite kokpita. »Grozno zgleda,« je o zaščitnem konstrukcijskem loku že pred predstavitvijo dejal voznik Max Verstappen. Omenjeni lok naj bi voznike ščitil pred morebitnimi odtrganimi deli drugih dirkalnikov, ki po trčenju letijo naokrog.

Daniel Ricciardo naj bi še danes novi dirkalnik prvič zapeljal tudi po dirkališču Silverstone za potrebe snemanja promocijskega filma. Prava slikovna poslikava, ki jo bo dirkalnik nosil med sezono, pa bo prvič na ogled šele na testiranjih prihodnji teden v Barceloni.

Ricciardo, zmagovalec dirke v Azerbajdžanu, in Verstappen, zmagovalec Malezije in Mehike, sta lani osvojila peto in šesto mesto v prvenstvu, med konstruktorji pa je bil Red Bull tretji za Mercedesom in Ferrarijem. Slednja bosta nova dirkalnika predstavila v četrtek.