V pisanju kratke zgodbe v slovenskem ali tujem jeziku (v angleščini, nemščini, francoščini in italijanščini) so se lahko tudi letos preizkusili šolarji prve in druge triade osnovne šole. Do 4. januarja so organizatorji natečaja prejeli kar 216 prispevkov v slovenskem in 119 literarnih del v tujih jezikih, ki jih je strokovna komisija skrbno ocenila in minuli četrtek najboljše med njimi nagradila v Festivalni dvorani.

Mladi pisatelji so se dotaknili različnih tem, od srhljivih domišljijskih dogodivščin do zahtevnejših tem, kot so disleksija in psihosomatske motnje. Za pripoved svoje zgodbe so uporabili različne žanre, od romantičnih ljubezenskih zgodb do napetih detektivk, nekateri so se odločili za zapis v domačem narečju. »Letošnje leto je Cankarjevo leto in tudi Ivan Cankar bi se priklonil mladim pisateljicam in pisateljem. Njihovi izdelki so ne le odsev razmišljanja, ampak presegajo ta čas,« je bila nad odzivom in prejetimi deli zadovoljna direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik.