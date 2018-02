Strmoglavilo je 25 let staro dvomotorno letalo tipa ATR-72 iranske družbe Aseman Airlines, ki je bilo na poti iz prestolnice Teheran proti manjšemu mestu Jasudž v provinci Isfahan. Strmoglavilo je na goratem območju pri odročnem kraju Semirom v Isfahanu, kakih 500 kilometrov južno od Teherana, poročajo tuje tiskovne agencije. V iranski agenciji za varnost civilnega letalstva poudarjajo, da glede morebitnega vzroka nesreče zaenkrat niso možna prav nobena ugibanja.

Letalo je z radarjev izginilo slabo uro po vzletu s teheranskega letališča Mehrabad ob osmi uri zjutraj po lokalnem času. Trčilo naj bi v pobočje gore Dena in nato strmoglavilo. Med 60 potniki je bil po navedbah prevoznika en otrok. Po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva med njimi ni nobenega Slovenca.

Za pogoste letalske nesreče v Iranu krivo slabo tehnično stanje letal

Tiskovni predstavnik iranskih reševalnih služb Modžtaba Haledi je za tiskovno agencijo Isna povedal, da so na prizorišče poslali helikopterje, saj gre za gorato območje, težko oziroma nedostopno za reševalna vozila po cesti. A zaradi slabega vremena in megle naj bi helikopterjem zaenkrat še ne uspelo pristati na območju, piše britanski BBC. Prizorišče skušajo tako reševalci doseči tudi po kopnem. Vpoklicane so vse reševalne službe, svoje ljudi pa je vpoklical tudi Rdeči polmesec.

Letalske nesreče v Iranu so sicer precej pogoste, zanje pa je velikokrat krivo slabo tehnično stanje letal. Prevoznik Aseman Airlines je na črnem seznamu EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Avgusta 2014 je v strmoglavljenju letala v Iranu umrlo 37 ljudi, januarja 2011 77, maja 2010 pa kar 168, spominja dpa.

Sporočilo sožalja je svojcem med drugim že poslal iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, ki je po poročanju državne televizije dejal, da so po današnji tragični novici »naša srca preplavljena z žalostjo«. Iranski predsednik Hasan Rohani je ministrstvu za promet odredil vzpostavitev posebne krizne skupine, ki bo preiskala nesrečo in usklajevala reševalno-iskalno operacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sožalje svojcem je iz Münchna izrekel celo izraelski premier Benjamin Netanjahu in poudaril, da Izrael ni v sporu z iranskim narodom, ampak režimom. Na teheranskem letališču in v bližnji mošeji se medtem zbirajo obupani svojci in prijatelji pogrešanih, željni informacij.