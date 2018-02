Ob zadnji predaji je bilo jasno, da se bosta za olimpijski naslov borili Norveška (Ingvild Flugstad Oestberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit Bjoergen) in Švedska (Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson). Legendarna 37-letna Marit Bjoergen se je v zaključku merila s 13 let mlajšo aktualno sprintersko olimpijsko prvakinjo Stino Nilsson, ki jo je ugnala v šampionskem slogu. Bjoergnova je z današnjo medaljo na večni lestvici največkratnih nosilcev medalj ujela slovitega rojaka Oleja Einarja Björndalna, saj je osvojila že 13. olimpijsko odličje, od tega sedem zlatih, štiri srebrne in dve bronasti.

Če sta o srebru in zlatu odločali zgolj dve sekundi, so Rusinje (Natalia Neprijajeva, Julija Belorukova, Anastasia Sedova, Anna Neševskaja) na tretjem mestu zaostale že krepkih 43 sekund. Osmo mesto so v postavi Anamarija Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek in Vesna Fabjan osvojile slovenske tekačice (+2:31,4).

Slovenke so sicer dobro začele, saj je Lampičeva po prvi predaji in klasičnem teku pet kilometrov z zgolj štirimi sekundami zaostanka pritekla kot druga, nato je Višnarjeva z minuto zaostanka padla na sedmo mesto, Čebaškova je z minuto in desetimi sekundami prav tako predala kot sedma, Fabjanova pa je do konca zaostala še nekaj več kot minuto.