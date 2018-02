»Ali drugače povedano: če so se sindikati pripravljeni pogovarjati o večji učinkovitosti in o manjšem sistemu senioritetnih napredovanj, potem ustvarimo dodaten prostor za neposreden dvig plač in za nagrajevanje tistih bolj uspešnih,« je dejal Koprivnikar na novinarski konferenci po seji vlade.

Kot je pojasnil, se je vlada namreč na današnji seji »po temeljitem premisleku« odločila, da sindikatom javnega sektorja, s katerimi doslej ni našla skupnega jezika, ponudi drugačno obliko protipredloga. Oblikovali so ga tudi glede na dogajanje in konotacijo stavk v minulih dneh. »Vsem je skupno le to, da si želijo zvišati plače,« je ugotavljal Koprivnikar.

Sindikati javnega sektorja so v zadnjih tednih zaostrili svoje zahteve. Ta teden so jih s stavkami in javnim shodom glasno izrazili tudi policisti, zaposleni v zdravstvenem in socialnem varstvu ter šolniki.

Koprivnikar je sicer že pred sejo vlade znova zatrdil, da bodo nadaljevali s pogajanji. V petek se dobijo s skupino 16 sindikatov iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek, v prihodnjem tednu pa še sindikati, ki so stavkali v tem tednu, torej s policisti, šolniki in zaposlenimi v zdravstvenem in socialnem varstvu.