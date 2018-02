V organizaciji zdaj napovedujejo ustanovitev posebne komisije, ki bo delovala neodvisno od Oxfama, a bo imela dostop do njegovih dokumentov in bo lahko govorila z njegovimi uslužbenci. Sredstva, namenjena postopkom, ki naj bi preprečevali tovrstne dogodke, bodo potrojili na več kot milijon dolarjev, s čimer bodo med drugim podvojili število uslužbencev na tem področju in namenili več denarja izobraževanju sodelavcev o enakosti spolov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izvršna direktorica Oxfama International Winnie Byanyima je obenem priznala, da je to, kar se je dogajalo na Haitiju in kasneje »madež, ki nas bo sramotil še leta, in prav je tako«. »Iz dna srca prosim za odpuščanje,« je še dodala.

Medtem se je oglasil tudi nekdanji vodja Oxfama v Čadu in na Haitiju Roland van Hauwermeiren - eden od treh uslužbencev, ki so zaradi očitkov, da so med obnovo Haitija po potresu leta 2010 najemali mlade prostitutke in pripravljali orgije z njimi, odstopili - in zanikal obtožbe na svoj račun.

Razkritja dogajanj s Haitija in Čada Kot je v pismu na štirih straneh, ki ga je v četrtek objavil belgijski spletni portal VTM News, zatrdil 68-letni belgijski državljan, ni bil na Haitiju "nikoli v javni hiši, v nočnem klubu ali baru". »Številni moški in ženske so skušali priti v mojo hišo z najrazličnejšimi izgovori, da bi zahtevali denar, delo ali ponujali spolne usluge. A nikoli nisem sprejel teh ponudb,« je še nadaljeval. Zapisal je tudi, da je v okviru notranje preiskave v Oxfamu povedal, da je imel med službovanjem na Haitiju trikrat spolne odnose v svoji hiši, s »častno, zrelo žensko, ki ni bila niti žrtev potresa niti prostitutka« in ji za to ni plačeval. Številne informacije, ki jih navajajo mediji, je označil za »pretiravanje« in napovedal, da bo »mnoge sram, ko bodo izvedeli mojo različico dogodkov«. To bo uradno objavil v kratkem preko svojega odvetnika, je napovedal. Britanski Times je pred tednom dni prvi poročal, da so sodelavci Oxfama, ki so delovali na Haitiju po uničujočem potresu leta 2010, najemali prostitutke, kar v tej državi ni zakonito. Obenem je eno največjih humanitarnih organizacij s sedežem v Londonu obtožil, da je neprimerno vedenje svojih sodelavcev prikrivala. Dva dni kasneje je britanski tednik Observer temu dodal še, da so v Čadu, kjer so pomagali žrtvam državljanske vojne, leta 2006 v prostore Oxfama redno vabili prostitutke. Tedaj naj bi zaradi neprimernega vedenja odpustili enega od sodelavcev.