Današnja glavna obravnava na sojenju domnevnemu morilcu 44-letnega igralca Gašperja Tiča je postregla z zapletom, ki se je končal z zahtevo tožilstva po izločitvi predsednika senata Cirila Keršmanca. Sojenje je tako za nedoločen čas prestavljeno, o morebitni izločitvi pa bo odločil predsednik sodišča.

Do zapleta je prišlo, ko je ljubljanska tožilka Tamara Gregorčič zasliševala pokojnikovega prijatelja Nejca K., ki je bil usodnega jutra v družbi Tiča in obtoženega 21-letnega Stefana Cakića v lokalu Box Bar pri ljubljanski avtobusni postaji. Po tistem, ko je Nejc K. povedal, da je Tiča izjemno cenil, in ga opisal kot sočutnega človeka, ki ne bi nikogar niti verbalno napadel, je tožilka od njega želela izvedeti, ali lahko pove ime še kakšnega Tičevega prijatelja ali partnerja. Sodnika Keršmanca je zanimalo, zakaj tožilka potrebuje te podatke, saj bi o prijateljih pokojnega lahko poizvedela že v času preiskave. Tožilka je pojasnila, da v tistem času Cakić še ni podal svojega zagovora, v katerem je dejal, da se je v Tičevem stanovanju zbudil gol in se počutil spolno napadenega (to je sicer pred tem Cakić že dejal policistom). Iz tožilkinih besed je bilo mogoče razumeti, da želi izvedeti za še več Tičevih prijateljev, ki bi lahko pričali o naravi in vedenju pokojnega.

Ko je sodnik Keršmanc poskušal formulirati ta kontekst, je tožilko vprašal, ali torej želi s poizvedbo po Tičevih prijateljih razčistiti, ali je morda Tič v preteklosti že kdaj prej koga zlorabil, pri čemer naj bi – če smo prisotni prav slišali – dejal »še koga«. Ob tem je tožilko izstrelilo v zrak in je nemudoma zahtevala prekinitev postopka in izločitev sodnika. Obtožila ga je, da se je s to formulacijo že opredelil, da torej meni, da je Tič Cakića pred ubojem spolno napadel, čemur tožilstvo ne verjame. Keršmanc je takoj zanikal, da bi se glede teh okoliščin že opredelil, in dejal, da ga poteza tožilstva žalosti. Kljub temu mu ni preostalo drugega, kot da je na koncu razglasil, da glavno obravnavo prelaga za nedoločen čas oziroma do takrat, ko bo o zahtevi o njegovi izločitvi odločil predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik. Ta bo lahko sodnikove besede in njihov kontekst tudi poslušal, saj se je obravnava snemala.

Prijateljevanje se je začelo že v lokalu Pričanje Nejca K. je bilo tako predčasno prekinjeno, pred tem pa je sodišče med drugim zaslišalo tudi Andraža O., pokojnikovega prijatelja, ki je bil prav tako v Box Baru v jutranjih urah kritičnega dne. Oba Tičeva prijatelja sta pričala podobno. Povedala sta, da je Cakić s svojo družbo najprej sedel za svojo mizo, pozneje pa je Tiču, s katerim se je poznal že od prej, napisal pesem in njihovo omizje počastil tudi s pijačo. Nato so se usedli skupaj in pili alkohol. Po njunih besedah je Cakić deloval zelo živčno. Andraž je moral Cakiću za dlje časa posoditi mobilni telefon, da je na njem poslušal glasbo. Cakić naj bi se pogovarjal le s svojim prijateljem in Tičem, z njima pa ne. Tič in Cakić naj bi vsaj enkrat tudi za dlje časa odšla skupaj v toaletne prostore (natakar je v preiskavi dejal, da dvakrat za približno deset minut). Po vrnitev jima je Tič vzhičeno dejal, da ga je Cakić prijel za intimni del telesa. Cakićev odvetnik Gorazd Fišer je ob tem opozoril, da Andraž O. tega ni povedal policistom takoj po uboju, temveč šele v sodni preiskavi. Po besedah Nejca K. je Cakić čez čas svojega prijatelja odslovil, češ da naj gre domov, čez nekaj časa pa sta Tič in Cakić s taksijem odšla v Tičevo stanovanje, kjer je prišlo do tragedije.