Na sodišču je bilo moč slišati tudi posnetek njegovega zaslišanja pred preiskovalnim sodnikom. Stefan Cakić je takrat pojasnil, da so s prijatelji popivali v lokalu Cutty Sark v Knafljevem podhodu. Ponoči so se odpravili do Box bara nasproti ljubljanske avtobusne postaje. Tam se jim je pridružil tudi igralec Gašper Tič. Nadaljevali so s popivanjem in uživanjem kokaina.

Kako je prišel do Tičevega stanovanja, se Cakić ne spominja. Kot je dejal, se je v stanovanju zbudil z občutki spolnega nadlegovanja in spolne zlorabe. Občutil je bolečino in pa to, da mu je bilo odvzeto dostojanstvo. Želel je umreti. »Spominjam se, kako sem se zbudil nag in sem šel do umivalnika, da bi spil vodo. Tam sem zagledal Gašperja Tiča z nožem v roki.« Kaj se je zgodilo po tem, se ne spominja, pač pa le slike Tiča, kako krvav leži na tleh, on pa da je bil v neki majhni sobici. Šel je še pod tuš in spominja se tudi, da je imel s seboj nož. Pri tem je, kot je dejal, imel občutek umazanosti in pa tega, da se je zgodilo nekaj slabega. Potem pa, da je šel ven na ulico in naključnega mimoidočega prosil, naj pokliče policijo. Kaj je govoril policistom, pa se spet ne spominja.

Na sodišču so odločili tudi, da bo sojenje Cakiću za uboj Tiča odprto za javnost. Na današnji glavni obravnavi sta sicer tako obramba kot tožilstvo predlagala, naj sojenje poteka za zaprtimi vrati, predvsem zaradi varovanja zasebnega življenja obtoženega, pa je senat v nekaj minutah odločil, da bo sojenje javno.