Ljudi do odhoda oziroma bega v tujino pripeljejo različni dejavniki. Največkrat omenjen problem v Sloveniji so plače. Ljudje veliko delajo, vendar niso temu primerno plačani. Mladi se zelo težko osamosvojijo, ker si tega ne morejo privoščiti. Tudi če imajo zaposlitev, večinoma niso dovolj plačani, da bi si lahko sami plačevali stanovanje oziroma hišo. Ni služb, ki bi zagotavljale konkreten prihodek, s katerim bi se dalo udobno in samostojno živeti. Zato veliko študentov še v svojih poznejših letih živi pri starših. Zelo težko se tudi odločijo za družino, ker (še) nimajo sredstev za preživljanje družine. Vsak človek hoče svojemu otroku zagotoviti najboljše življenje. Toda kaj, če tega nisi zmožen? Tudi če imaš končano šolo, to v današnjih dneh ni dovolj. Mladi slišimo vedno več obtožb, da smo razvajeni, ne cenimo ničesar… Velikokrat poslušamo starše, ko nam govorijo, kaj vse so morali preživeti, samo da so se lahko normalno šolali, in koliko kilometrov so morali prehoditi vsak dan, da so lahko prišli v šolo. Vendar se trudimo in se »dokazujemo« staršem iz dneva v dan. Vsakdo si želi končati študij in s tem dobiti tudi dobro službo. Vendar ko slišimo, koliko so ljudje plačani v drugih državah, in to tisti, ki opravljajo enako delo, se vsakemu tujina zazdi boljša izbira.

Ljudje se velikokrat ne zavedajo, v kakšni državi pravzaprav živimo, in ne cenijo tistega, kar imamo. Slovenija je čista in zelo razvita. A kljub temu tujina predstavlja boljše razmere za življenje in službo.