Kaj sploh je nasilje? Je prijatelj, ki mi reče »špeglar«, nasilen? Ali naj za to povem razredničarki ali vsaj staršem? S takimi vprašanji se srečuje kar nekaj osnovnošolcev, srednješolcev, navsezadnje tudi odraslih.

Tudi Z. M. je te stvari premleval. Danes srednješolca so sošolci v obdobju med šestim in osmim razredom osnovne šole zafrkavali. Šlo je za manjše ali večje žaljivke, ki se nikomur niso zdele sporne. Sčasoma se je vse stopnjevalo, prihajalo je do manjšega fizičnega nasilja. Iz Z. M. so se norčevali, ker naj bi bil »drugačen«. Zanimala ga je umetnost, bil je bolj sramežljiv in veliko je igral videoigrice. Žaljivke so ga prizadele, a zanje ni povedal nikomur. Nasilje so nad njim izvajali njegovi »prijatelji«, vrstniki, s katerimi se ne druži več. Čeprav bi danes reagiral drugače, saj pravi, da se za otročje vrstnike sploh ne bi zmenil, pa nekje v sebi še vedno čuti posledice.

V nekaterih situacijah še vedno nima dovolj samozavesti ali pa ne naredi stvari, ki si jo želi, saj ga je sram in se mu zazdi, da je spet »posebnež«. V glavi Z. M. zbadljivke včasih še vedno odzvanjajo. Pravi, da je vrstnikom kljub temu oprostil. Vsem, ki so žrtve nasilja, pa sporoča, da naj se pogovorijo z nekom, ki mu zaupajo, pa naj bo to mama, oče, razrednik, profesor slovenščine… Nato naj se z nasilnežem soočijo. »Ko človeka postaviš pred ogledalo, po navadi vidi svoje napake,« pravi.

Več verbalnega kot fizičnega nasilja Diplomirana psihologinja Tina Pušnik pravi, da je nasilje vedenje, s katerim se namerava koga fizično ali duševno prizadeti oziroma poškodovati. Kar pa se verbalnega nasilja tiče, je opredelitev precej subjektivna. Nekomu bo žaljivka »špeglar« smešna, nekdo drug pa bo zaradi tega prizadet. Vendar pa na Gimnaziji in ekonomski šoli Trbovlje, kjer je zaposlena, po ugotovitvah psihologinje nasilja ni veliko. Sama se spomni le nekaj primerov, ko sta dijaka fizično obračunala in ko je več dijakov v razredu verbalno obračunalo z dijakinjo ali dijakom. Nasilje v osnovnih in srednjih šolah se razlikuje, pravi Pušnikova. Na osnovnih šolah se pojavlja več fizičnega nasilja kot na srednjih šolah. Psihologinja je poudarila, da je praviloma več nasilja na poklicnih šolah v primerjavi z gimnazijami. Tako na osnovnih kot na srednjih šolah pa raziskave konsistentno kažejo na več verbalnega kot fizičnega nasilja. Včasih se zgodi, da se z vrstniškim nasiljem ukvarja policija, a je težko oceniti, s koliko primeri se srečajo. Na policiji so poudarili, da je termin medvrstniško nasilje zastavljen zelo široko in zajema različne pojavne oblike nasilja, kot so fizično in psihično nasilje, pretepanje, tatvine, poškodovanja… »Treba je vedeti tudi, da bi naj se dogodki odvijali v okviru šolskih okolišev oziroma na poteh, kjer mladostniki hodijo v šolo oziroma iz nje, prav tako sem spada javni prevoz, s katerim se mladostniki prevažajo. Ob vsem tem je treba upoštevati še vzrok za nastanek nekega nasilja, ki pa mora trajati neko daljše časovno obdobje,« je pojasnil predstavnik policije Simon Slokan, nato pa to ponazoril še s primerom: »Če se sošolca spreta in stepeta, pri tem pa gre za enkraten dogodek, ne moremo govoriti o medvrstniškem nasilju, govorimo pa o različnih pojavnih oblikah nasilja.«