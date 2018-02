Med drugim jim bo predstavila tudi najnovejšo pravljico Hrošček Simon širi zadovoljstvo, malčki pa bodo lahko skupaj s hroščkom Simonom zapeli in zaplesali tudi hroščkovo pesem. Praznične pravljične obiske so začeli v enotah Kekec in Mlinček v Radomljah, ki štejeta štiri oziroma tri oddelke.

Največja enota vrtca Krtek z enajstimi oddelki je v Ihanu, enoti Palček in Cicidom na Viru imata deset oziroma štiri oddelke, v enoti Gaj v Preserjah je osem oddelkov, v enoti Racman v Dragomlju so štirje, v Ostržku na Rodici pa trije oddelki. Enoto Savska so lani zaprli, jeseni pa upravo preselili v nove prostore na Ljubljanski 70.

»V vseh enotah izvajamo pestro izbiro dopoldanskih obogatitvenih dejavnosti, kot so redna tedenska plesna dejavnost Biba pleše, za razvijanje gibalne spretnosti se otroci učijo rolanja, kolesarjenja, vztrajne hoje, spretnosti z žogo, imamo pestro izbiro različnih oblik bogatenja slovenskega jezika, delamo poskuse, sadimo in sejemo, otroci pridobivajo delovne navade, spoznavajo nove igre, se umetniško izražajo,« med drugim predstavlja vrtec ravnateljica Jana Julijana Pirman.