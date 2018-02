Vinka Bogataja, ki bo čez slab mesec dopolnil 70 let, smo obiskali v Lescah, kjer z ženo uživata pritikline upokojenskega staža, družbo vnukov in prijateljev, zadovoljstvo slikanja, domačih mesnin, vloženih vrtnin in drugih dobrot.

Gospod Vinko, ali lahko vidimo tiste smuči, ki so vas tako nesrečno ponesle v zgodovino?

»Lahko jih vidite, ne verjamem pa, da jih boste. So v Smithsonian inštitutu v Washingtonu. Njihov muzej ima 20 milijonov obiskovalcev na leto. Najprej so smuči imeli na ameriški televiziji ABC. Deset let po padcu so prišli sem v Lesce in me