Sindikalni boj je skozi zgodovino najpomembneje prispeval k temu, da so se delavci ločili od strojev in da so jim delodajalci priznali tisto, kar danes dojemamo kot osnovne človekove pravice. Osemurni delovnik, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, malico med delovnim časom in, najpomembneje, dostojno plačilo za opravljeno delo. Stavka je najskrajnejša od vseh legalnih in ustavno zagotovljenih oblik boja za boljši položaj delavstva. Številnost, na kateri temelji dispozicija moči, je edina kategorija, kjer je delavstvo močnejše od direktorstva. Upravičenost sindikalnih zahtev