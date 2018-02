Stalna sestava Slovenske vojske (SV) je ta trenutek zdesetkana za že več kot tisoč pripadnikov, glede na sprejete dolgoročne obrambne cilje države pa jih manjka še nekaj sto več. Na to je opozoril načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor Andrej Osterman pred slabim mesecem dni s pismom svetu za nacionalno varnost in ga pozval k razpravi. To je Ostermanov namestnik generalmajor Alan Geder jasno povedal pred parlamentarnim odborom za obrabo, kjer je napovedal, da negativna fluktuacija v SV lahko privede celo do tega, da bomo čez dve,