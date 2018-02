Kritika albuma Milesa Davisa: Cineastični utrinki

Tudi zunaj ustaljenih jazzovskih strujanj obstaja konsenz, da je album Milesa Davisa Kind of Blue (1959) ena večjih prelomnih točk v antologiji jazza in popularne glasbe nasploh. Pomenil je velik Milesov preobrat v glasbi in začetek obdobja, ki je trajalo do konca njegovega življenja in znotraj katerega se je stalno in brez večjih naporov oddaljeval od jazzovskih klišejev.