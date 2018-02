Smučarske navdušence pričakujejo gostoljubni domačini, ki imajo kaj ponuditi. Več kot sto kilometrov razgibanih smučarskih prog, ki povezujejo pet gora, je vedno odlično pripravljenih. Namenjene so različno izkušenim smučarjem, od začetnikov do vrhunskih rekreativcev. Sodobne žičniške naprave in spremljevalne storitve pa smučarjem zagotavljajo vse, kar potrebujejo.

Središče Tri Cine ponuja smučarjem edinstveno izkušnjo. Odpravite se lahko na 34 kilometrov dolgo krožno smučarsko progo, ki vas bo popeljala čez pet zasneženih planin. Pri tem boste premagali kar 5600 metrov nadmorske višine. Medtem ko se boste spuščali po strminah, boste uživali v čudovitih razgledih osupljive pokrajine.

Če se bodo otroci naveličali smučanja, jim lahko predlagate sankanje. In brez skrbi, sani vam ne bo treba vleči navkreber, saj to namesto obiskovalcev opravijo vlečne naprave. Najdaljša sankaška proga je dolga kar pet kilometrov.

Središče Tri Cine ponuja še dosti več, med drugim krpljanje, zimsko pohodništvo in adrenalinsko vožnjo s teptalnikom. Ampak dovolj o tem. Na koncu je čas za pravljična doživetja.

Ne bodite presenečeni, če boste ob progi srečali severne jelene. Ni jih pozabil Božiček, ampak so doma na Rotwandu, kjer so prave zvezde. Obiskovalci lahko pomagate celo pri njihovem krmljenju, ko pridejo po islandski mah in na jelenje bonbone. To bo zagotovo nepozabno doživetje tako za otroke kot za starše. ea