Državni dolg je v zadnjih desetih letih narasel s 25 odstotkov BDP na 80 odstotkov oziroma za dvajset milijard evrov, seveda tudi zaradi državnih bankirjev, a ti so bili pod kontrolo državnih uradnikov, torej so tudi ti precej krivi za velikanske bančne dolgove, ki so padli na pleča nas vseh in še nerojenih državljanov.

Neodgovorni politiki so zaposlenim v javnem sektorju obljubljali povečanje plač, ko se bo gospodarska rast povrnila. Neodgovorno! Kdo bo pa vrnil dolgove, ki si jih je država nabrala za ohranjanje plač javnega sektorja v času krize? Vsak odgovorni politik pri zdravi pameti bi moral jasno povedati, da je treba najprej znižati državni dolg nazaj na 25 ali vsaj pod 60 odstotkov BDP, da se bomo ob novi gospodarski krizi lahko ponovno zadolžili in prebrodili težave s financiranjem javnega sektorja. Vsaka družina ve, da mora denar, ki si ga je izposodila v času krize, najprej vrniti in šele nato bo lahko veselo trošila kot pred krizo.

Razsodni vladni politiki bi zdaj, v času gospodarske rasti in povečanih potreb po delavcih v gospodarstvu, morali začeti proces zmanjševanja zaposlenih v javnem sektorju z racionalizacijo in decentralizacijo državne uprave. Vlada bi morala nagrajevati prehod zaposlenih iz javne uprave v gospodarstvo. Neodgovorna Cerarjeva vlada pa je z začetkom gospodarske rasti naprej začela ponovno zaposlovati prav v javnem sektorju, kjer se je zaposlenost povečala za skoraj 8 odstotkov. In tako brezglavo drvimo v novo krizo, ki bo še veliko hujša, kot je bila pretekla. Posledice bomo zopet plačali nedolžni državljani – neodgovorni politiki in nerazsodni sindikalisti pa prav nič.

Ko potrebujemo serviserja, sprašujemo po dobrem in cenovno ugodnem. Ko volimo politike, ki nam določajo prav vse, pa volimo simpatičnega in lepega. K mehaniku pa ne gremo samo zato, ker je lep in simpatičen, četudi nam drago zaračuna slabo storitev, kajne? Čas je, da se volilci streznimo in postanemo odgovorni predvsem do sebe in naših otrok ter posebej tistih najbolj nedolžnih, še nerojenih. Naši otroci bodo do nas še mnogo hujši sodniki, kot smo mi danes do naših očetov in dedov.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici