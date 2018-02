Nemški sindikat delavcev kovinskopredelovalne in elektroindustrije IG Metall, ki velja tudi za največji industrijski sindikat v Evropi, je sklenil dogovor s predstavniki več kot 700 podjetij na jugozahodu Nemčije. Dogovor za približno 900.000 delavcev predvideva možnost 28-urnega tedenskega delovnika za obdobje do dveh let.

Delavci si bodo krajši delovnik lahko izbrali sami, delodajalci pa ne bodo imeli pravice, da njihovo izbiro zavrnejo. Po dveh letih se bodo morali vrniti na 35-urni delovnik, ki je v veljavi tudi danes. Možnost bo za delavce v Nemčiji začela veljati z letom 2019.

V zameno za možnost krajšega delovnika tudi možnost daljšega

Da so delodajalci sploh pristali na to, da bodo delavcem ponudili možnost krajšega delovnika, pa so jim sindikati ponudili pravico, da dajo delavcem na izbiro tudi daljši delovnik. Delavci, ki danes ne zaslužijo dovolj (ali pa le želijo več delati), bodo lahko izbrali tudi 40-urni tedenski delovnik.

Dogovor med sindikatom in več kot 700 podjetji je sledil nizu stavk in protestov. Na zadnje je IG Metall v več podjetjih (med njimi tudi v Daimlerju in Siemensu) sklical tri 24-urne stavke, v katerih so delavci odložili orodje in prenehali z delom. Ob možnosti krajšega in daljšega delovnika so si s tem izborili tudi 4,3-odstotno povišanje plač, ki bo začelo veljati z letošnjim aprilom.