Slovenska hokejska reprezentanca, ki biva v olimpijski vasi ob morju, kjer bo tudi igrala tekme, je včerajšnje popoldne izkoristila za obisk slovenske hiše. Počutili so se zelo domače, saj so jim pripravili tudi slovensko hrano. Med tremi šoferji, ki so igralce – trenerjev ni bilo, ker so analizirali tekmece – prepeljali iz gorske olimpijske vasi v slovensko hišo, je bil v vlogi prostovoljca tudi selektor skakalne reprezentance Goran Janus. Zraven je bil tudi Peter Prevc, ki pa se je malo skrival pod kapuco.

Zadnji se je ekipi v četrtek z enodnevno zamudo priključil 28-letni branilec Blaž Gregorc. Klub Hradec Kralove, trenutno drugouvrščeno moštvo češke ekstralige, mu zaradi tekme ni dovolil odhoda skupaj z reprezentanco. »Ker je vsaka tekma pomembna, sem v torek moral igrati še za klub. Potovanje iz Prage čez München je bilo dogodivščina, saj smo imeli zaradi okvare letala v bavarski prestolnici šesturno zamudo, zato sem prišel eno uro pred začetkom prijateljske tekme z Južno Korejo v Seulu,« je začel klepet postavni Blaž Gregorc, ki je z višino 191 centimetrov in 95 kilogrami strah in trepet napadalce nasprotnega moštva.

Hokejisti vstajajo ob sedmi uri zjutraj Trenutno ima še težave s privajanjem na osemurno časovno razliko, a je prepričan, da bo do srede, ko Slovenija ob 13.10 po slovenskem času igra prvo tekmo z ZDA, vse v najlepšem redu. Za razliko od slovenskih olimpijcev, ki zaradi tekem pozno zvečer spijo do opoldneva, hokejisti živijo po korejskem dnevnem ritmu: vstajanje ob sedmih, odhod v dvorano ob osmi uri, trening ob desetih, popoldnevi pa so namenjeni počitku. »V olimpijski vasi je vse odlično. Ker so v njej visoke stolpnice, je vse na manjšem prostoru, zato mi je bolj všeč kot v Sočiju, kjer je bilo vse bolj razpotegnjeno. Vse poti lahko opravimo peš, le v dvorano se odpeljemo z avtobusom, medtem ko smo v Sočiju vozili po naselju in šli peš v dvorano. Sobe so odlične, hrana tudi, led v dvorani vrhunski, garderobe so tako velike, da je dovolj prostora za masažne mize. Ni niti ene stvari, nad katero bi se lahko pritoževali,« je vtise strnil Gregorc, ki je bil kljub mrazu in vetru navdušen nad slovesnostjo ob odprtju, na kateri so tako uživali, da so bili na stadionu do konca programa.