Martin Schulz od sinoči ni več na čelu nemških socialdemokratov (SPD). Manj kot leto dni je vodil eno od dveh tradicionalno največjih strank v državi, ki pa sta se v zadnjem času znašli v krizi, kar so nazorno pokazale lanske parlamentarne volitve. Zdaj kaže, da bo vajeti SPD prvič v 154-letni zgodovini prevzela ženska. Če bi sklepali po krščanskih demokratih in Angeli Merkel, ki je več kot ducat let kanclerka, velja poskusiti nekaj novega, potem ko se je socialdemokratom lani grenko ponesrečila namera, da postanejo najmočnejša nemška stranka s Schulzem, ki je na čelo SPD skočil s položaja predsednika evropskega parlamenta.

Toda kdor koli bo prevzel vodenje SPD, ga čaka težka naloga tudi zaradi velikih notranjih nesoglasij. To je današnji sestanek vrha stranke potrdil. Ideja je bila, da njeno vodenje takoj začasno prevzame voditeljica poslanske skupine in bivša ministrica za delo Andrea Nahles, dokler je članstvo ne potrdi na kongresu. Toda to se ni zgodilo zaradi upora v stranki, češ da takšna poteza krši pravilnik. V resnici morda niti ne gre toliko za pravila kot za upor proti vodstvu stranke, ki ga uprizarjata zlasti levo krilo in podmladek. Oba sta nezadovoljna, da je vrh stranke sklenil novo koalicijo s konservativci, in poskušata pridobiti podporo članstva, da koalicijo na glasovanju zavrnejo. Rezultati bodo znani 4. marca.