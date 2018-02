V čudovitem koncertnem večeru so odpeli kar šestindvajset skladb, ki sta jih priredila Tomaž Kozlevčar in Oto Pestner. Repertoar je vključeval nekaj najlepših gospelov iz ameriške zgodovine We Shall Overcome, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, Down By The Riverside, Old Time Religion in Take My Hand, Precious Lord. Po odmoru pa so za vse poslušalce pripravili tudi posebno presenečenje ter ob dvigu zavese razkrili goste presenečenja in nastopili z zasedbo The Mood Swingers. Zasedbo sestavljajo mladi, a izkušeni glasbeniki, ki so v zadnjih desetih letih sooblikovali glasbeni obraz slovenske scene. Koncert so zaključili ob navdušenem aplavzu in občinstvo pozvali naj skupaj z njimi zapojejo Michael, Row the Boat Ashore.

Zimski festival bo jutri sklenil Valentinov koncert slovitega mehiškega tenorista Ramóna Vargasa, ki bo nastopil s sopranistko Elviro Hasanagić in Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko argentinskega dirigenta Facunda Agudina.