Angleški violinist Nigel Kennedy sodi med najvidnejše violiniste vseh časov. Izhaja iz glasbene družine, saj so bili tako starši kot stari starši glasbeno izobraženi. Že od rosnih let velja Kennedy za čudežnega dečka. S sedmimi leti je začel obiskovati glasbeno šolo Yehudi Menuhin, pozneje pa se je izobraževal v New Yorku na ugledni glasbeni akademiji Juilliard. Pri 16 letih je prvič nastopil v priznani koncertni dvorani Carnegie Hall, pri 28 letih pa je posnel prvi album, na katerem je izvedel znani violinski koncert skladatelja Edwarda Elgarja. Leta 1989 je ob spremljavi Angleškega komornega orkestra zaslovel s posnetkom Vivaldijevih Štirih letnih časov. Album, ki so ga prodali v več kot treh milijonih izvodov, velja za enega najbolje prodajanih albumov klasične glasbe vseh časov. Z virtuozno tehniko in unikatnim talentom Kennedy navdihuje mlade glasbenike, ki se izpopolnjujejo tako na popularnem kot tudi klasičnem področju. Je vsestranski glasbenik, violinski virtuoz, prepričljiv talent in nekonformistični umetnik, ki se rad približa občinstvu. Kot humanitarec se zavzema za neprivilegirane in revne, bori se proti zatiranju manjšin in za tiste, katerih glas bi se drugače preslišal. Je dobitnik številnih mednarodnih nagrad (echo, bambi, grammy…), med drugim je leta 1997 prejel nagrado brit za neizmeren prispevek k britanski glasbi.