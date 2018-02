V vladajoči stranki ANC že nekaj časa poteka srdit boj za prevlado med predsednikom Južne Afrike Jacobom Zumo ter njegovim naslednikom na čelu ANC Cyrilom Ramaphoso. Ta je z osemurnega sestanka Nacionalnega izvršnega odbora stranke odšel do predsednika Zume, da mu je osebno sporočil novico o njegovi usodi, je še poročal SABC. A kot je že popoldan poročala francoska tiskovna agencija AFP, za južnoafriškega predsednika, ki umik z oblasti zavrača, ta odločitev pravno gledano ne bi bila zavezujoča, čeprav bi se ji le težko uprl.

Zuma sicer javno ni spregovoril že vse od 4. februarja; med drugim so v parlamentu minuli teden odpovedali njegov nagovor o položaju v državi. V ANC vztrajajo, da delovanje države ni ogroženo in da pri potrjevanju proračuna, rok za katerega se izteče 21. februarja, ne bo zamud. Je pa Ramaphosa v nedeljo vendarle priznal, da zaradi usode 75-letnega Zume, ki je tarča očitkov o korupciji, v stranki prihaja do »neenotnosti in razprtij«.

Zuma, čigar predsedovanje je zaznamovano s korupcijskimi aferami in slabljenjem gospodarstva, se je v zadnjem času znašel pod pritiskom zaradi ponovnih zahtev po odstopu. Te so se okrepile, potem ko je Zumo na čelu stranke decembra lani zamenjal njegov namestnik Ramaphosa, mnogi pa ga zdaj vidijo tudi kot njegovega naslednika na mestu predsednika države. ANC pred splošnimi volitvami prihodnje leto sicer izgublja podporo javnosti in bi lahko prvič po odpravi apartheida leta 1994 izgubila prevlado.