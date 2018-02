Z novimi možnostmi prilagajanja željam so tla postala prazno platno za vse vrste privlačnih dizajnov. Kot je minuli mesec pokazal največji evropski sejem talnih oblog Domotex v nemškem Hannovru, je videz lesa še vedno prodajna uspešnica in favorit industrije. Na prvem mestu so seveda talne obloge iz pravega lesa, bodisi klasični parket bodisi pod iz modnih širokih desk, zelo zaželena pa sta tudi laminat in vinil, ki uspešno oponašata lesne vzorce. Njihov videz pa se od izrabljenega in rustikalnega šarma premika k surovi naravnosti. Tako ni nič nenavadnega, da so ročno obdelane površine na otip vse prej kot gladke, naravni učinek pa še poudarjajo namenoma dodani madeži.

Veliko pozornosti so v Hannovru letos požele najnovejše vinilne talne deske, debele vsega pet milimetrov, ki pa so vseeno izredno odporne. Med razstavljenimi novostmi so bile tudi vinilne talne obloge z dvema vdelanima plastema plute, zaradi česar so tople in mehke, hoja po njih pa je tiha. Eden od razstavljavcev je predstavil inovativni zaščitni površinski sloj laminata, ki material kar 48 ur ščiti pred mokroto, ne da bi ga ta kakor koli poškodovala. Zaradi tega je ta inovativni laminat z videzom lesa še bolj privlačna možnost za polaganje v kuhinjah in kopalnicah, kjer so tla nenehno izpostavljena morebitnim poškodbam. Ne smemo pozabiti niti na okolju prijazne talne obloge iz plute in bambusa ter na nove obloge iz naravnega poliuretana.

Poleg lesenih in vinilnih desk velikega formata, ki so prevladovale zadnjih nekaj sezon, so razstavljavci na sejmu Domotex predstavili več vzorcev, sestavljenih iz manjših deščic, denimo vzorec ribje kosti ali mozaik, ki je primernejši za tradicionalno opremljene domove. Videz lesa se je popolnoma uveljavil tudi pri porcelanskih ploščicah. Če je še pred nedavnim veljalo, da je lesni vzorec na ploščicah dizajnerska napaka, danes ni več tako. Zaradi lahkega vzdrževanja so ploščice takoj za lesenimi talnimi oblogami najbolj priljubljena izbira. Zahvaljujoč izboljšani proizvodnji so na voljo v večjih velikostih, poleg tega pa je njihova površina tako dovršeno izdelana, da jih je le težko ločiti od pravega lesa.

Modni grafični in digitalni vzorci

Siva je že nekaj let med najbolj vročimi barvami v notranjem dizajnu in to velja tudi za talne obloge – od keramičnih ploščic do vinila. Letos prihajajo v ospredje temnejše barve, ki naredijo eleganten vtis, a za domove z otroki in hišnimi ljubljenčki niso najbolj primerne, ker je umazanija na njih bolj vidna. Talne obloge pa so vse bolj zaželene tudi v zeleni, bež ali oranžni barvi, ki jih lahko vidimo tako na vinilu in ploščicah kot na tekstilnih oblogah. Slednje so danes vse pogostejše v obliki plošč, ki jih sestavljamo po želji in ustvarjamo želene vzorce, med katerimi so najbolj modni grafični. Eden od razstavljavcev je denimo predstavil zanimivo tekstilno oblogo, ki je od daleč videti enobarvna, od blizu pa se v njej pokaže izrazit barvni vzorec.

Med tehničnimi novostmi na sejmu velja vsekakor izpostaviti še ustvarjalne možnosti, ki jih na področje talnih oblog prinaša digitalizacija. Tako je mogoče na laminat in vinilne plošče s tehnologijo digitalnega tiska prenesti različne fotografske motive po željah kupcev, denimo peščeno plažo na tla kopalnice ali velik posnetek akvarija v otroško sobo. Digitalno natisnjene stvaritve so na voljo v velikih formatih, širokih tudi do štiri metre, in v majhnih serijah, celo po naročilu. In to po enaki ceni, kot če bi šlo za množično proizvodnjo, česar si pred nekaj leti ne bi mogli predstavljati. In če tekstila na tleh ne marate, ker se hitro umaže, boste morda spremenili mnenje z inovacijo, predstavljeno na Domotexu. Gre za prototip samočistilne talne obloge, ki jo priključimo v električno vtičnico, da se segreje in uniči bakterije. Drugi izdelovalci pa uporabljajo celo senzorje, ki zaznajo padce in sprožijo alarm.