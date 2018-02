Marca lani so direktorica kočevskega zdravstvenega doma Polona Vidič Hudobivnik, predsednik sveta zavoda Roman Hrovat in kočevski župan Vladimir Prebilič s tiskovno konferenco odgovorili na očitke o potezah vodstva in na napovedana odhoda zdravnic. Februarja letos so pojasnjevali podobno, le da so se očitki še pomnožili. Odšle so že omenjeni zdravnici in medicinska sestra, zgodila se je prijava mobinga, kopičijo se očitki o negospodarnem trošenju denarja, 22. januarja pa je z mesta predsednika in člana sveta zavoda odstopil Hrovat. Za lokalne medije je sicer izjavil, da je razlog osebne narave. Vidič-Hudobivnikova očitke o nevzdržnih razmerah zavrača. »Zavedam se, da nekaterim redkim posameznikom ni všeč, da pregledujem delovne procese in finančne tokove zavoda. Stvari postavljam na drugačne, bolj zdrave temelje.«

Prijavila mobing, nato dobila odpoved? Direktorica, ki je vodenje zavoda prevzela avgusta 2016 in opravlja tudi delo družinske zdravnice, trdi, da so za vsak odhod zagotovili nadomeščanje ali zaposlili novega sodelavca. Ker primanjkuje pediatrov, prihajajo na pomoč kolegi iz Novega mesta, z aprilom bodo zaposlili specialistko družinske medicine, eno so zaposlili septembra, v začetku februarja so zaposlili novo zobozdravnico, našteva Vidič-Hudobivnikova. Pomagajo si tudi s prostovoljnimi sodelavci. Letos so denimo sklenili pogodbo s slovensko vojsko za stalno medicinsko pomoč njihovih diplomiranih zdravstvenikov na urgenci. Medtem ko zdravstveni kader odhaja sam, pa je vodstvo sredi januarja odpustilo vodjo finančne službe Tejo Haber. Po besedah direktorice je vzrok izključno v racionalizaciji poslovanja. Toda v oči bode dejstvo, da je Haberjeva dobila odpoved le mesec dni potem, ko je prijavila domnevni mobing. Ta naj bi se po poročanju kočevskega portala E-utrip.si dogajal od poletja lani, ko je začela opozarjati na določene nepravilnosti pri poslovanju. Toda Vidič-Hudobivnikova zatrjuje: »Nobenega mobinga ni bilo. Za prijavo sem prvič izvedela 23. januarja ob obisku delovnega inšpektorja. Toda odpoved z njo nima nikakršne zveze. Odpoved je bila izključno iz razloga racionalizacije.«

12.000 evrov za teambuilding Kot pravi, ji je racionalizacijo poslovanja po polletnem poročilu, ki je izkazovalo negativno poslovanje, naložil svet zavoda. »Po tehtnem premisleku in pregledu delovnih nalog in mesečno opravljenega dela vodje finančno računovodske službe sem ugotovila, da tega delovnega mesta ne potrebujem, zato smo ga ukinili.« Delo Haberjeve bo odslej opravljal zunanji računovodski servis iz Kranja, po trditvah direktorice za polovico manjšo ceno. S tem naj bi po poročanju direktorice zavod privarčeval skoraj 20.000 evrov letno. »To ne drži,« pa trdi Haberjeva. »Moj bruto dohodek je lani z regresom vred znašal 36.262 evra,« nam je povedala Haberjeva. »Poleg tega bi bilo pošteno od direktorice, da če že javno prikazuje prihranek na račun moje odpovedi, opravi tudi izračun finančnih sredstev, ki sem jih pridobila s svojim delom in trudom.« Kot pravi, je denimo lanska pridobitev dodatnega tima in finančnih sredstev za zobozdravstvo v ocenjeni višini 60.000 evrov, s katerim se v javnosti hvali direktorica, izključno rezultat njenega dela. Hkrati pa je vodstvo lansko leto za vse zaposlene izpeljalo teambuildinge in zanje odštelo 12.000 evrov. Tudi te naj bi izvedli na predlog sveta zavoda. »Z njimi smo želeli med vse zaposlene uvesti timsko in projektno delo. Pomemben cilj je bil ugotoviti tudi stanje v zavodu in na področju organizacijske klime.« Po besedah direktorice so zbrali 89 pobud zaposlenih, ki jih bodo tudi realizirali.