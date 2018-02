Kam poklicati, ko ste vi ali vaši bližnji v težavah? Odgovor bi morali vsaj zaradi primerov, pri katerih sekunde odločajo o življenju in smrti, izstreliti tudi sredi spanca: 112. Operaterji na telefonski številki 112 posredujejo pomoč zdravnikov, gasilcev, veterinarjev ter gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot. Slovenija je brezplačno številko 112 za klic v sili kot druga država v Evropi uvedla leta 1997.

V vseh državah Evropske unije (EU) lahko klic izvedemo v angleškem jeziku, v Sloveniji pa lahko na območju italijanske in madžarske manjšine kličemo tudi v jeziku manjšine. Gluhi in naglušni lahko na številko 112 pošljejo kratko sporočilo. Kratka sporočila kot alternativno sredstvo za dostop do storitev v stiski so sicer na voljo v 20 državah članicah.

Pred dvema letoma je v Sloveniji začel redno delovati tudi sistem samodejnega klica iz vozil, tako imenovani eCall. Slovenija je s tem postala prva država v EU, ki je omogočila sprejem klicev eCall na območju celotne države za vozila, ki imajo vgrajen ta sistem. Sistem eCall je vseevropski klic v sili iz vozil, ki omogoča samodejno in tudi ročno sproženje klicev v sili v primeru prometne nesreče. Ob klicu se vzpostavi povezava prek omrežja operaterja mobilne telefonije s službo za sprejem klicev v sili.