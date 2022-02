V Sloveniji bomo v prvi polovici letošnjega leta omogočili klice v sili prek aplikacij na mobilnih telefonih. Sistem z imenom PEMEA bo omogočal klice v vseh državah EU, so v sporočilu za javnost zapisali na upravi.

»Čaka nas uvedba naslednje generacije storitev za klice v sili," je dejal vodja službe za informatiko in komunikacije na upravi Boštjan Tavčar. Po njegovih besedah je bila Slovenija kot ena izmed pionirjev na tem področju tudi prva država, ki je omogočila besedilni klic na 112 za gluhe in naglušne prek aplikacije WAP112.

Prav tako bo v letošnjem letu nadgrajen sistem za obveščanje in alarmiranje, najprej prek namenske aplikacije na mobilnih telefonih, kasneje pa tudi prek drugih medijev, družabnih omrežij, tekstovnih sporočil, televizijskih sprejemnikov, oglasnih panojev na javnih prevoznih sredstvih in drugod.

Tavčar je dodal, da bo sistem zasnovan kot dopolnitev trenutnega sistema za alarmiranje javnosti s pomočjo siren v primeru večjih naravnih nesreč in izrednih dogodkov, tako da bodo ljudje dobili bolj podrobno urgentno obvestilo in tudi informacije o dogajanju na bolj neposreden način.

Dolga tradicija

Na številko 112 je mogoče poklicati na pomoč v vseh 27 državah članicah EU in v večini drugih evropskih držav, med drugim tudi v Švici in Makedoniji ter na Norveškem in Kosovu, pa tudi posameznih območjih Rusije in drugod po svetu.

»Slovenija ima na tem področju dolgo tradicijo,« je dejal Tavčar. Dodal je, da je bila Slovenija druga država v Evropi, ki je uveljavila številko 112 kot enotno številko za klic v sili, in sicer leta 1997, ter da se danes zaradi tehnološkega razvoja spreminja tudi način komuniciranja v sili.

Izpostavil je denimo storitev točnega določanja lokacije AML (Advanced Mobile Location), s pomočjo katere operaterji v centrih za obveščanje lahko pridobijo podatke o tem, kje se klicatelj nahaja, četudi sam tega podatka ob klicu ne more ali ne zna sporočiti.