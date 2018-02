Zaradi hekerskega napada je pred in v času petkovega odprtja iger prišlo do vrste tehničnih težav z delovanjem naprav na več prizoriščih. Med drugim ni delovalo brezžično omrežje v novinarskem središču in na olimpijskem stadionu v Pjongčangu, prišlo je do prekinitve televizijskih prenosov. Gledalci si niso mogli natisniti vstopnic, ugasnila je tudi uradna spletna stran olimpijskih iger, ki so jo vzpostavili šele 12 ur pozneje. Krožile so tudi govorice, da naj bi nekateri prejeli okuženo elektronsko pošto od domnevnih hekerjev.

»Bil je hekerski napad in strežnike smo posodobili včeraj čez dan ter našli vzrok težave,« je danes povedal tiskovni predstavnik olimpijskih iger v Pjongčangu Sung Baik You, ki pa ni hotel potrditi govoric, da naj bi bila za napad odgovorna Rusija, od koder zaradi dopinškega škandala na igre ni smelo priti skoraj 200 športnikov. Vsi strežniki in računalniški sistemi, ki se uporabljajo za potrebe olimpijskih iger, znova delujejo s polno zmogljivostjo. »Vira ne bomo razkrili,« je dodal Sung.