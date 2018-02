Napovedi v petek, da bo veter odpihnil moški smuk, so se uresničile. Ker je pihal s hitrostjo 72 kilometrov na uro, na vrh smučišča sploh ni vozila kabinska žičnica, zato so tekmo odpovedali že tri ure pred začetkom, da so tekmovalci ostali v hotelu tik ob tekmovališču. Vremenske razmere so tako neugodne, da so odpovedali tudi jutrišnji trening smuka. Ker ima moški smuk prioriteto, bo v četrtek, ko je bil na programu superveleslalom, ki ga bodo izvedli v petek.

»Na naravo nimamo vpliva. Fantje so dovolj izkušeni, da se znajo pripraviti na tekmo, čeprav so odpoved pričakovali. Ko se ponudi priložnost, jo je treba izkoristiti. Ker smo pet dni veliko smučali, smo nedeljo izkoristi za regeneracijo in pripravo za naslednje dni. Treba se je prilagoditi razmeram in se s tremi ogrevalnimi vožnjami pripraviti na tekmo takrat, ko pač bo,« je povedal glavni trener slovenske reprezentance za hitre discipline Peter Pen. Na zadnjem, tretjem treningu je bil Boštjan Kline 15. Zanj je znano, da na treningih nikoli ne blesti. »Bila je vsaj malo tekmovalna vožnja z nekaj napakami, v dveh odsekih je bilo daleč od popolnega. Martin Čater je v svojem filmu in ima svoj ritual stopnjevanja. Na zadnjem treningu je slabo startal in ni imel osnovne hitrosti. Hrobat je smučal kar dobro. Deloma tudi Klemen Kosi, a ima nekaj težav. Ostaja uganka, kakšne smuči imajo najboljši. Na zadnjem treningu so nekateri taktizirali, drugi pa v spodnjem delu niso vozili na polno. To pomeni, da je lahko še pet boljših in si dvajseti,« je dodal Pen, ki zdaj načrtuje tudi trening slaloma za tiste, ki bodo nastopili v torek v kombinaciji.