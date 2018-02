Boj Španije in Portugalske je bila ponovitev finala iz leta 2010. Takrat so slavili Španci s 4:2, kralji dvoranskega nogometa pa so svoj evropski primat tokrat morali predati sosedom s Pirenejskega polotoka, ki so v svojem drugem finalu prišli do prvega evropskega naslova.

Portugalci so pred polno dvorano - skupno si je 20 tekem na tem EP v dvorani ogledalo 101.943 gledalcev - Špancem preprečili osmi naslov na enajstih prvenstvih. Junak tekme je bil Bruno Coelho z dvema zadetkoma, skupaj jih je na prvenstvu dosegel šest. Enega več je dosegel njegov soigralec Ricardinho, ki je s sedmini zadetki na turnirju bil izbran za najboljšega igralca prvenstva v Ljubljani.

Portugalci so izvrstno odprli tekmo in že po 59 sekundah povedli. Ricardinho je ukradel žogo, sprožil s približno desetih metrov ter žogo poslal pod prečko španskega gola. S sedmim zadetkom se je le še utrdil na vrhu lestvice strelcev.

Portugalci so še dvakrat zagrozili prek Bruna Coelha in Ricardinha, ki je streljal čez igrišče, a je ostalo pri 1:0. Španci so zatem prevzeli pobudo, a tako kot že na nekaj prejšnjih tekmah prave nevarnosti za Andreja Souso niso predstavljali.

Enega nevarnejših napadov so izvedli v 15. minuti, ko je z leve strani poskusil Pola, a je bil Sousa pripravljen. Dobro minuto pred koncem polčasa pa je Špancem le uspelo izenačiti, ko je Marc Tolra prefinjeno z leve strani žogo poslal mimo Souse v vratnico in v mrežo.

Uvod drugega polčasa je minil v približno enakovredni predstavi, na obeh straneh so gledalci videli nekaj obetavnih akcij, najnevarnejša pa sta bila strela Andreja Coielha od daleč v 26. in Miguelina v 30., oba sta zadela okvir vrat.

V 30. minuti je pri Portugalcih znova zagrozil Ricardinho, a zgrešil cilj, le malce pozneje pa mu je nov nevaren strel obranil Paco Sedano. Na drugi strani je takoj zatem Pola po napaki Portugalcev ostal sam, a žogo poslal čez gol.

Izid pa se je spremenil v 32. minuti - na veselje španskih navijačev. Miguelin je s prostega strela podal pred gol, kjer je povsem sam ostal Lin in zadel za 2:1. V 35. minuti so imeli Španci na voljo še desetmetrovko po šestem akumuliranem prekršku Portugalske, a je Miguelin zadel prečko.

Portugalci so zadnje tri minute začeli z igro z igralcem več, kar se jim je obrestovalo 1:42 minute pred koncem, ko je po lepi akciji iz bližine zadel Bruno Coelho za 2:2 in podaljšek.

V zadnji minuti prvega dela podaljška je imel lepo priložnost za Špance Miguelin, a je portugalski vratar dobro opravil svoje delo. Portugalski obeti so se močno poslabšali na začetku drugega dela podaljška, saj se je poškodoval Ricardinho, ki je moral zapustiti igrišče.

Kmalu zatem je Bebe zadel vratnico portugalskega gola, po še nekaj španskih priložnostih pa so branilci naslova 55 sekund pred koncem drugega dela podaljška storili šesti akumulirani prekršek, sledila je desetmetrovka, ki jo je uspešno izvedel Bruno Coelho.

Le 15 sekund pred koncem so Španci zapravili izjemno priložnost za izenačenje, kar je pomenilo veliko slavje Portugalcev.

Rusom tretje mesto Ruska futsalska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojila bronasto kolajno, potem ko je v malem finalu premagala Kazahstan Z 1:0 (0:0). Edini zadetek na tekmi je v 29. minuti dosegel Eder Lima.