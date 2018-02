Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se z dvignjeno glavo poslavlja od domačega evropskega prvenstva v Stožicah. V četrtfinalu ni razočarala, a je kljub požrtvovalnemu pristopu naletela na previsoko oviro. Rusija je bila z okrepitvami iz Brazilije v razprodanih Stožicah boljša z 2:0. Danes je v polfinale napredoval tudi Kazahstan, ki je s 3:1 premagal Srbijo, jutri bosta v prvem krogu končnice še tekmi Portugalska – Azerbajdžan in Ukrajina – Španija.

Domače moštvo je z uspešnimi predstavami poživilo dogajanje na tokratnem turnirju, slovenski navijači pa se še nikdar niso tako množično odzvali na tekme dvoranskega nogometa. Tudi danes so bučno pozdravili prihod svojih junakov na igrišče in jim vlili dodatno spodbudo. Slovenija v domači dvorani še ni bila v tako podrejenem položaju kot ravno proti favorizirani Rusiji, a je pomanjkanje kakovosti nadomestila z moštvenim duhom. V trenutkih največje ruske premoči je vsa klop dihala s slovenskim moštvom. Igralci so po vsaki uspešni akciji močno stisnili pesti, spustili kakšen bojevit krik in podžgali polne tribune z navijači.

Slovenski selektor Andrej Dobovičnik je pogosto posegel po menjavah, da bi ohranil svežino utrujenega kolektiva, ki je močno pogrešal na sobotni preizkušnji z Italijo najzanesljivejšega Roka Mordeja. V vratih je blestel Damir Puškar, ki je postal novi ljubljenec občinstva, saj je njegovo ime večkrat odmevalo po dvorani. Ob koncu prvega polčasa je vsaj trikrat z refleksnim posredovanjem preprečil rusko vodstvo. Njegova mreža v nadaljevanju vendarle ni ostala nedotaknjena, saj so gostje izkoristili protinapad, ko se je Brazilec z ruskim potnim listom Eder Lima ob nepazljivi slovenski obrambi sam znašel pred Puškarjem in ga ukanil.

Slovenija je imela trinajst minut za izenačenje in podaljšanje upov na senzacionalno uvrstitev v boj za kolajne. Navijači so oživeli ob igri brez vratarja, ko je domače moštvo s petimi igralci krenilo po podaljšek. Žoga v slovenski posesti je dolgo krožila okoli ruskega kazenskega prostora, da je večkrat zadišalo po izenačenju, a je strel Kristjana Čujca ustavila šele vratnica, poskus vidno utrujenega Igorja Osredkarja iz neposredne bližine pa je ustavil ruski vratar. Napredovanje evropskih podprvakov v polfinale je z golom v zadnjih sekundah potrdil Robinho.

»Izpadli smo po hrabri igri. Fantje si zaslužijo veliko priznanje, saj so naredili korak naprej. Izčrpali smo se v predtekmovanju, odločale pa so malenkosti. Nimamo toliko širine kot velesile, zato polfinala ne bomo videli,« je komentiral selektor Andrej Dobovičnik. Vratar Damir Puškar je dodal: »Ni primerjave, saj smo igrali proti zvezdnikom in profesionalnim igralcem. Mi smo napol amaterji, a imamo veliko srce. Zgodovinska uvrstitev v polfinale proti veliki Rusiji se nam je izmuznila, a smo se borili do zadnjega trenutka.«

Slovenija – Rusija 0:2 (0:0) Evropsko prvenstvo, četrtfinale. Dvorana Stožice, gledalcev 10.369, sodnika: Coelho (Portugalska) in Sorescu (Romunija), rumeni kartoni: Osredkar, Vrhovec; Lima. Strelca: 0:1 (27) Lima, 0:2 (60) Robinho. Slovenija: Puškar, Totošković, Osredkar, Vrhovec, Fideršek, Sever, Bizjak, Širok, Čujec, Turk, Fetić, Štendler, Čeh, selektor: Dobovičnik. Rusija: Zamtaradze, Romulo, Lima, Davidov, Čiškala, Putilov, Liskov, Milovanov, Abramov, Robinho, Nijazov, Abramovič, Afanašjev, Esquerdinha, selektor: Škorovič. Igralec tekme: Robinho (Rusija). Streli v okvir gola: 8:18, streli mimo gola: 12:12, blokirani streli: 10:10, koti: 8:12, prekrški: 5:7.