Letošnji koledar s podaljšanim prazničnim koncem tedna gre kranjskogorskim turističnim delavcem še posebej na roko, prav tako okoli pol metra debela snežna odeja in ugodna vremenska napoved za konec tedna. Danes in jutri zato poleg številnih gostov na oddihu v Kranjski Gori po besedah direktorja Turizma Kranjska Gora Blaža Vebra pričakujejo tudi številne enodnevne obiskovalce, ki se bodo podali na smučišča, tekaške proge in pohode.

Turistični uspehi vsebujejo tudi drugo plat, za obiskovalce precej manj prijetno – gnečo na cesti in na parkiriščih. Tako se je že pretekli konec tedna zgodilo, da so s Policijske uprave Kranj svarili obiskovalce, da zaradi zelo gostega prometa ni bilo mogoče parkiranje v Planici, polne pa so bile tudi parkirne površine v Ratečah in Kranjski Gori. Policisti so udeležence pozivali k razumevanju in strpnosti. »Običajno se promet v popoldanskih urah umiri in zmanjša,« so sredi dneva obvestili tiste, ki so se v ta konec države šele odpravljali.

Komunala je očistila vsa parkirišča

Da bi preprečili prometne zastoje, so se pristojni sredi tega tedna zbrali na koordinacijskem sestanku, na katerem so se na praznični in podaljšan konec tedna dobro pripravili. »Komunala Kranjska Gora je poskrbela, da so vsa parkirišča od Mojstrane do Rateč, vključno s Planico, res dobro očiščena in da je na njih kljub obilni snežni odeji na voljo kar se da veliko parkirnih prostorov,« pravi Veber.

Tem prizadevanjem se pridružujejo tudi domačini, opozarja Sonja Kavalar, predsednica krajevne skupnosti Rateče - Planica. »Težave s parkiranjem se okrepijo, kadar imamo precej snega, saj ga je treba s parkirnih površin odstraniti. Včasih so imeli tudi domačini slabo navado, da so sneg s svojih dvorišč odmetali na javne površine, kar je občini oziroma izvajalcem še oteževalo čiščenje snega z javnih površin. Na to smo v zadnjem času veliko opozarjali in tudi domačini so se navadili, da sneg s svojih parkirišč in dvorišč obdržijo na svojih zemljiščih. Le redki posamezniki tega navodila ne upoštevajo.«

Turistični delavci, predstavniki občine, žičničarji, medobčinsko redarstvo in kranjskogorska policija pa so se dogovorili tudi za prometni režim, ki bo omogočal boljšo pretočnost prometa in manj zastojev s tem, ko bodo obiskovalce policisti, redarji in reditelji še bolj nazorno usmerjali na prosta parkirišča. »To pomeni, da se bodo parkirišča polnila pod nadzorom, ko bodo najbližja parkirišča polna, pa bodo voznike usmerjali proti tistim delom doline, kjer bodo parkirišča še na voljo,« pravi Veber. »Na praznični dan, ko je bilo lepo vreme, se je tak prometni režim obnesel in večjih zastojev ni bilo,« je zadovoljen.