Če dvomite o otroških sedežih kot rešiteljih v primeru prometne nesreče, zgolj primer. Že pri trku vozila s hitrostjo 50 kilometrov na uro se naletna teža poveča več kot 25-krat, kar pomeni, da na primer mamica, ki tehta 50 kilogramov, ob trku pa ni pripeta z varnostnim pasom in drži v naročju otroka na sovoznikovem sedežu, stisne otroka ob armaturo z naletno težo okoli tone in pol. Nevarnosti, ki jih takšne navade prinašajo, se na srečo zaveda vse več staršev. Tako se je stopnja pripetosti otrok v Sloveniji od leta 2005 povečala s 54 na 93,5 odstotka. Jih je pa najmanj varno nameščenih še vedno v vožnji v naselju, največkrat, ko starši peljejo otroka v vrtec ali šolo in si rečejo, da ga za teh nekaj metrov pa res ni treba pripeti. To pa je velika napaka, lahko tudi s tragičnimi posledicami.

Seveda zgolj otroški sedež ni dovolj. Izbrati morate dovolj kakovostnega, ga pravilno namestiti, otroka v njem pa ustrezno pripeti. Če ste vse to storili, potem je možnost resnejše poškodbe v primeru prometne nesreče majhna. Pri čemer pa lahko otroka na sedenje v varnostnem sedežu navadimo le z dosledno uporabo. Se pravi, da ga posedemo in pripnemo na prav vsaki vožnji, ne glede na njeno dolžino ali lokacijo. Otroci pa se največ naučijo tudi z zgledom; če starši dosledno uporabljajo varnostni pas, se bo tega naučil tudi otrok.

Prve sedeže so naredili že pred dobrimi tremi desetletji, napredek pa je izjemen, saj iz generacije v generacijo postajajo kakovostnejši in tudi varnejši. To je potrdila tudi nedavna raziskava, v kateri so pod drobnogled vzeli 19 sedežev, 14 pa jih je prejelo oceno dobro (žal niti eden zelo dobro), le dva zaradi večjih varnostnih pomanjkljivosti pri čelnem trku oceno slabo. Žal večina sedežev še ni homologirana v skladu z novejšim standardom ECE R 129, ki od leta 2013 prinaša preizkuse s pritrditvijo isofix, zaostruje dinamične obremenitve, ki jih mora sedež prenesti, in zahteva večjih nadzor pri proizvajalcih.

Na trgu je tudi veliko rabljenih sedežev, a so strokovnjaki do njih skeptični in pravijo, da so lahko dvorezni meč, saj niso na voljo verodostojne informacije o zgodovini sedeža, za nameček pa se tudi materiali s časom izrabijo; izgubijo elastičnost, trdnost in druge lastnosti, ki so ključne pri zagotavljanju varnostnih standardov. Če se za nakup vseeno odločite, pa morate preveriti, da sedež ni bil udeležen v prometni nesreči, ki bi deformirala posamezne dele.

Podobno kot za varnostni pas tudi za otroški sedež velja, da je vez z življenjem. Starši, zavedajte se tega. Po toči zvoniti je prepozno.