Slovenska alpsko-deskarska reprezentanca je minuli konec tedna opravila še zadnja treninga na progi Jasa na Rogli, ki bo 20. in 21. januarja gostila zadnja paralelna veleslaloma za svetovni pokal v kvalifikacijskem obdobju za letošnje olimpijske igre.

»Iz Bad Gasteina smo na Roglo odpotovali takoj po petkovi posamični tekmi. Tako smo na domačem terenu lahko opravili dva zelo kakovostna treninga. V soboto zgodaj zjutraj smo bili na Jasi sami, nato so se nam pridružili še Kitajci in Rusi. Res sem zadovoljen z opravljenim,« je po vrnitvi s Pohorja sporočil glavni trener alpskih disciplin Izidor Šušteršič, ki je varovancem v ponedeljek in torek odredil počitek, včeraj pa so se znova zbrali v Kranjski Gori. »V tem trenutku vse alpsko-deskarske poti vodijo na Roglo. Tam bo gneča, zato je umik v povsem drugo okolje in na drug teren pred domačim vrhuncem sezone smiseln, koristil pa bo tudi kot priprava na naslednji tekmi, ki nas čakata zadnji januarski vikend v bolgarskem Banskem,« je pragmatičen Šušteršič, ki bo na Rogli na obeh tekmah lahko računal na Roka Marguča, Žana Koširja, Jureta Hafnerja, Tima Mastnaka, Glorio Kotnik in Ivo Polanec.

Dekletoma se bo na eni tekmi na Rogli (za drugo vikend preizkušnjo si je izbrala tekmo za evropski pokal v avstrijskem Lachtalu) po vsej verjetnosti pridružila tudi mladinka Sara Goltes, mladi Črt Ikovic pa bo ves konec tedna preživel na evropskem pokalu v avstrijskem Lachtalu. »Vse ljubitelje hitrega in razburljivega deskarskega dvobojevanja vabim, da se nam pridružite na Rogli. Ne bo vam žal,« obljublja slovenski trener.