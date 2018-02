Zakaj je referendumska kampanja protiustavna, predvolilna pa ne?

Ustavno sodišče (US) je v postopku za presojo ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI) ter zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) ugotovilo, da sta zakona neskladna z ustavo. Postopek pred ustavnim sodiščem je sprožilo vrhovno sodišče v zvezi z referendumskim sporom, ki se pred tem sodiščem vodi na pobudo Vilija Kovačiča zaradi nepravilnosti, ki naj bi se zgodile na referendumu o 2. tiru. Odločba ustavnega sodišča je v delu, kjer navaja razloge za ustavno neskladnost ZRLI, prepričljiva. ZRLI je v neskladju z ustavo v delu, kjer ureja referendumski spor, in sicer zato, ker ga ureja pomanjkljivo.