Mary Anne Hobbs, novinarka BBC 6 in mojstrica gramofonov: Oddaje Johna Peela so bile povod za to, da sem zbrala pogum in odšla v London

Oddaje Mary Anne Hobbs že leta redno poslušam neposredno ali v posnetkih na BBC 6. Pomenijo mi namreč odlično pripravo na marsikateri intervju, saj gosti izjemne glasbenike, ki jih zna tudi odlično in sproščeno izprašati. Mary Anne se je namreč že kot najstnica zavezala glasbi in si potrpežljivo prizadevala, da sanje nekoč ujame. Pod mentorstvom legendarnega oblikovalca glasbenih okusov in kulturnega impresarija Johna Peela ji je to tudi uspelo. Danes sama svetuje naslednikom in uspešno potuje po svetu kot DJ-ka.