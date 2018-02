Po Möderndorferjevem prepričanju gre pri vloženem predlogu za samoodgovornost političnih strank, da popravijo lastne napake. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, so namreč ob spreminjanju zakona v prejšnjem mandatu leta 2014 spregledali, da je prišlo do zamenjave nekaterih členov, na katere se določbe o kazni v zakonu nanašajo, zaradi česar zdaj stranki sploh ni mogoče izreči kazni odtegnitve financiranja.

»Gre za minoren popravek,« je poudaril Möderndorfer, ki ne razume, zakaj na ponedeljkovem kolegiju predlog skrajšanega postopka ni dobil podpore. »Ali gre za neke vrste nerazumevanje, kaj zakon sploh ureja, ali pa gre za izrazito preračunljivo zavlačevanje postopka iz jasnih ciljev, da se spremembe ne uveljavi,« je vprašal.

Kot je pojasnil, sta jih na napako opozorila center nevladnih organizacij in računsko sodišče, in sicer prejšnji mesec, ko je v javnost prišla novica o tem, da je SDS najela posojilo »v znesku, ki pomeni neposredno kršitev tega zakona«.

»Gre za že sprejeto spremembo, ki zaradi površnosti v zakonu ni zapisana«

Ob tem je potrdil tudi, da so se predstavniki političnih strank skoraj dve leti pogovarjali o spremembah tega zakona, ki bi posegle na področje sorazmernosti kazni za kršitve ter financiranja parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank. Soglasja niso dosegli, niso pa se pogovarjali tudi o teh določbah, ki jih želijo v SMC spremeniti z vloženim predlogom. »Gre za že sprejeto spremembo, ki pa zaradi površnosti danes v zakonu ni zapisana,« je poudaril Möderndorfer.

Poslanci SMC so po njegovih pojasnilih predloga, za katerega so želeli obravnavo po skrajšanem postopku, pred vložitvijo 1. februarja niso uskladili z drugimi poslanskimi skupinami niti iz koalicije, saj za to niso imeli časa, to je tudi razlog, da pod njim niso podpisani vsi člani poslanske skupine. Po Möderndorferjevih besedah so namreč lovili rok za njegovo vložitev, da bi bil ta še lahko uvrščen na aprilsko sejo DZ, ki bo predvidoma zadnja redna seja v tem mandatu.

Prav tako po njegovih besedah lovijo rok pred volitvami, in sicer pred odprtjem volilnih transakcijskih računov strank, iz katerih si lahko sredstva nakazujejo na redne račune, da bi lahko računsko sodišče sankcioniralo tudi že morebitne kršitve v predvolilnem času. »Če ta sprememba ne bo sprejeta, bodo lahko stranke marsikaj storile, pa za to ne bodo kaznovane,« je opozoril.