K doživetju najlepših drevoredov in zgodovinskega jedra Lipice bodo vabili vodeni ogledi, kulturni praznik pa bo tudi priložnost za obisk Muzeja lipicanca – Lipikuma in Galerije Avgusta Černigoja, ogled predstavitev podkovanja in sedlanja konj ter vožnje s kočijo in jahanje ponijev za najmlajše. Po doživetjih z lipicanci se bodo lahko obiskovalci okrepčali s posebnim menijem Prešernovih kulinaričnih dobrot. Ob 15. uri bo na sporedu tudi edinstvena predstava Lepota lipicancev in besede, v kateri bo s svojo eleganco navdušilo več kot 40 lipicancev ob spremljavi najlepših Prešernovih poezij.