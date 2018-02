Letošnje stanje na trgu zaposlovanja je priložnost za kandidate, da se dogovorijo za dobre pogoje ali poiščejo novo, boljšo zaposlitev, kadroviki pa se že srečujejo z izzivi ohranjanja zaposlenih v svojih podjetjih.

»V prihodnosti se bodo pojavila številna delovna mesta, ki jih danes še ne poznamo ali jih zgolj slutimo, a vendar je mogoče vsaj okvirno določiti, kako je priporočljivo usmerjati izobrazbo in karierne poti v prihodnjih letih. Ker je svet, v katerem živimo, tako nepredvidljiv, si morajo mladi prizadevati za učenje 'kako se učiti' skupaj z ustvarjalnostjo, reševanjem problemov in komunikacijskimi spretnostmi. Podjetja bodo iskala zaposlene, ki imajo ustrezno znanje, digitalne veščine in kompetence za delo z ljudmi. Največ povpraševanja bo po tehničnih poklicih, poklicih s področja znanosti, tehnologije, tehničnih ved in matematike, računalništva (programerji, razvijalci programske opreme, skrbniki zbirk podatkov, strokovnjaki za storitve v oblaku), digitalnih medijev (spletni razvijalci, strokovnjaki za digitalno trženje in upravljalci spletnih skupnosti), varovanja okolja in trajnostne proizvodnje ter zdravstva,« je naštela poznavalka na trgu zaposlovanja.

»Pri kandidatih, ki se predstavljajo potencialnemu delodajalcu, je pomembno, da že na razgovoru za delo pokažejo željo po delu v podjetju, poznavanje, kaj počne podjetje, zakaj bi se mu radi pridružili in kakšna je njihova dodana vrednost. Delodajalci iščejo poleg znanja in izkušenj tudi pravo osebo, ki se bo lahko vključila v tim in dobro sodelovala z drugimi zaposlenimi.«

Zaposlovalci, pravi Žorževa, pri kandidatih vse bolj cenijo tudi mehke veščine, kot so sodobni pristopi k vodenju, upravljanju ugleda, rekrutacija s pomočjo družbenih omrežij in podobno. To sodobno znanje je ključno, da podjetja ostajajo konkurenčna v času hitrih sprememb, ko je sposobnost prilagajanja in pridobivanja kompetenc prihodnosti in razvoja zaposlenih vse pomembnejša.

Prve delovne izkušnje

Za višjo konkurenčnost na trgu delovne sile Adecco dijakom in študentom svetuje: »Bodite inovativni in aktivni, bodite drzni, a hkrati realni, bodite pripravljeni na kompromise, skrbno širite svojo mrežo stikov in poznanstev. Spoznavajte podjetja in prve delovne izkušnje iščite že v času šolanja. Podjetja potrebujejo ljudi, ki so iznajdljivi in znajo poiskati informacije, so zvedavi in iščejo rešitve ter odgovore. Najbolj zaželeni so zaposleni, ki jih odlikujejo fleksibilnost, dobre komunikacijske veščine in sposobnost dela tako individualno kot v ekipi,« poudarjajo pri Adeccu.

Najpomembnejše pa je, da iskalec zaposlitve dobro premisli, kaj želi delati, da mu bo delo v veselje in ga bo tudi izpopolnjevalo ter na katerem področju se vidi dolgoročno. Delodajalci namreč cenijo, da se kandidati za delovna mesta prijavljajo z natančnimi cilji in vizijo ter da se želijo zaposliti prav pri njih.

Pomembno je predvsem, da so mladi pred izbiro šolanja dobro informirani in da odločitev sprejmejo z zavedanjem tako o stanju na trgu dela kot o svojih željah. Ne glede na to, na katerem področju želimo ustvariti kariero, je potrebnega veliko truda in delovanja tudi po koncu šolanja, zato so pomembne tudi osebne želje.