Miami je zdaj pri 29 zmagah in 25 porazih, torej 53,7-odstotnemu izkupičku, in sedmem mestu na vzhodu. Šestouvrščena Indiana ima eno zmago več, osma Philadelphia pa je pri polovičnem izplenu (25-25). Miami je prejšnje tri poraze doživel v gosteh (Cleveland, Philadelphia, Detroit), po naslednjih dveh tekmah doma v Americanairlines Areni (Houston, Milwaukee) pa ga v nadaljevanju čakajo tri zaporedna gostovanja (Toronto, Philadelphia, New Orleans).

Ključna je bila tretja četrtina, v kateri je Orlando naredil delni izid 20:6 in se po zaostanku skozi celo srečanje prebil v vodstvo. Miami se je v končnici približal in bil v igri za zmago, vendar je bil v napadu premalo učinkovit, da bi strl predzadnjo ekipo vzhoda, pri kateri je največ točk dosegel hrvaški igralec Mario Hezonja (20).

Pri Miamiju je bil najučinkovitejši Josh Richardson z 20 točkami, Hassan Whiteside jih je prispeval 19, Justise Winslow 16 točkah, Goran Dragić pa je v 35 minutah na parketu zadel le pet metov iz trinajstih poskusov, je pa zato tri od devetih skokov ujel v napadu, naredil pet osebnih napak in izgubil štiri žoge.

»Ne razumem, kaj se nam je zgodilo v tretji četrtini. V prvi in zadnji smo se borili, zakaj pa smo v tretji tako padli, pa bomo morali še analizirati,« je po porazu dejal Miamija Erik Spoelstra.

Novica večera je, da se je Dirk Nowitzki pridružil elitnemu klubu igralcev, ki so v ligi NBA odigrali več kot 50.000 minut. Zgodovinski mejnik je sicer skazil poraz Dallasa, za katerega Nemec igra že dvajset sezon. V klubu 50.000 minut so še Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd in Elvin Hayes.

Miami bo naslednjo tekmo igral čez dva dni, in sicer znova doma proti drugi najučinkovitejši ekipi v ligi NBA, Houston Rockets.

