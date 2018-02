James je dosegel 24 točk, ključna pa je bila njegova obramba v zadnjih sekundah tekme, ko je zaustavil Jamesa Johnsona. Košarkarji Clevelanda so tako z zmago začeli dolgo obdobje brez poškodovanega igralca All-Star, Kevina Lova, ki si je zlomil dlan in bo z igrišč odsoten šest do osem tednov.

»Dobro sem vodil žogo, všeč mi je bilo, kako grem na koš. Edini problem je - on je LeBron,« je po tekmi dejal Johnson, ki je v zadnjih trenutkih tekme zapravil priložnost za izenačenje Miamija.

»Ne verjamem, da bi ga lahko kdo drug zaustavil na takšen način, da bi J.J.-ju tako preprečil pot do obroča,« je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra. »To smo že videli. LeBron ga je pričakal in ga v bistvu na mestu zaustavil. Mislim, da ni drugega igralca v ligi NBA, ki bi lahko to naredil,« je z rameni skomignil trener gostov.

Prvi strelec Miamija je bil sicer Dragić, ki je zbral 18 točk, Josh Richardson jih je dodal 15.

Naslednja tekma vročico čaka v petek, ko bo gostovala pri Philadelphia 76ers.

